Cuando parecía que Lucía de la Cruz había logrado resolver sus diferencias con Luisito Caycho después de su mediático divorcio en el 2014, la cantante criolla salió a despotricar contra su expareja por señalar que se volvería a casar con ella para darle la nacionalidad española.

La artista estuvo en un enlace en vivo con el programa “Magaly TV: La Firme” para desmentir al empresario. En otro momento, la cantante terminó revelando que se había casado sin estar enamorada solo para darle la contra a su suegra.

“Luis no es el tipo de hombre mío, para empezar. Magaly, te voy a decir algo, yo no me casé enamorada. Cuando yo me casé, me casé por cólera, porque su madre se oponía a nuestra relación”, señaló la cantante causando el asombro de la ‘Urraca’.





Luisito Caycho pierde los papeles con Lucía de la Cruz

Tras ser desmentido públicamente por la cantante, el empresario chalaco se comunicó con el programa de Magaly Medina para brindar sus descargos, sin embargo, todo se salió de control cuando Lucía de la Cruz negó haber recibido un pago cuando cantó en su restaurant en España.

“Lastimosamente me decepcionas Lucía, ¿sabes por qué? Porque una persona tiene que ser agradecida. La que tiene que ser inteligente para hablar eres tú”, le increpó el empresario chalaco.

Al ver el fuerte cruce de palabras, Magaly Medina tuvo que intervenir para intentar ponerle paños fríos al asunto.