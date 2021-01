Tras pasar un par de años alejado de la escena artística, el cantante de cumbia Lucho Cuéllar reapareció en televisión para hablar de su nueva vida alejado de las adicciones. Según dijo, se acercó a Dios y a sí mismo gracias a la ayuda de un amigo.

En una reciente entrevista con “Magaly TV, la firme”, el intérprete de cumbia, de 34 años, se sinceró sobre sus adicciones y dijo que se encuentra recuperado. Además, aseguró que se mantiene sobrio desde el inicio de la cuarentena.

“La mala noche, las mujeres, el alcohol y las drogas son cosas no recomendables… Me pongo a pensar que tampoco quisiera ser la burla de mis hijos. Creo que para esos tiempos ya estuvo bueno, para ser burla de ellos es triste. Mi madre también sufrió por mí”, señaló Lucho Cuéllar.

“No hay una opción más hermosa que encontrarse con Dios y uno mismo. ¿Cómo llego? Po un amigo que me conversó mucho de la palabra y me hizo ver muchas cosas que no me estaba dando cuenta… Tengo las ganas de salir adelante, he vuelto a creer que sí puedo porque llego el momento en el que me di cuenta que tenía y que me amaba”, añadió el cantante.

Por su parte, Magaly Medina recordó que el cantante habría protagonizado bochornosos momentos en televisión por culpa de sus adicciones. Asimismo, le deseó lo mejor en su nuevo proyecto artístico con “Lucho Cuéllar y los Incorregibles”.

“Increíble. El que fuera una de las mejores voces de la cumbia. Ahora reconoce después de años que tenía una adicción al alcohol y a la cocaína. Además, el habla que esa es una droga que se consume mucho en el ambiente artístico. Lo hemos visto en escenas vergonzosas, patéticas, siempre metido en líos… Te deseo lo mejor y ojalá una orquesta te de la oportunidad cuando se pueda dar conciertos”, precisó Medina en su programa.

