Lucho Cáceres responde así a Mayra Couto por sugerir llamar 'munda' al mundo

La actriz Mayra Couto generó una gran ola de comentarios a favor y en contra el fin de semana al sugerir en una publicación decir 'munda' en lugar de mundo para empoderar a la mujer.

El actor nacional Lucho Cáceres no fue ajeno a este tema y usó sus redes sociales para responder en alusión al post de la recordada Grace de 'Al fondo hay sitio'.



"¿Y qué les parece si en vez de teatro decimos teatra? El mundo está loco, perdón la munda", escribió el actor en su cuenta de Facebook.

BECERRIL LA CRITICA



Días antes, el parlamentario Héctor Becerril arremetió contra Mayra Couto, a quien tildó de desquiciada. Para el congresista, ella intenta promocionar la "ideología de género" .

La actriz no se quedó callada y le respondió fuerte y claro. "Los congresistas muy ocupados pensando en mis post. Mientras tanto... cambiando y moviendo fichas, pero tú no lo ves. Esto se acaba aquí, yo no voy a ser su cortinita de humo", sostuvo.

Recordemos que todo esto inició cuando Couto publicó en su Facebook: "Niñas, ustedes pueden ser lo que quieran ser. No hay nada que no puedan lograr (…) Y si queremos que en el mundo haya más espacio para nosotras, por qué no le decimos MUNDA?".

