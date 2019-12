Lucho Cáceres usó su cuenta personal de Facebook para dar su opinión sobre los recientes escándalos de infidelidad expuestos en programas de espectáculos, tales como ‘Magaly TV La Firme’.

El conocido actor, a través de sus red social, fue muy enfático y aseguró que ser infiel no es un delito.

“El día que la infidelidad esté tipificada como delito, ese día será de interés público, mientras tanto delito será exponerla y morbo el consumirla”, escribió el protagonista de la serie ‘El día de mi suerte’.

LUCHO CÁCERES

Uno de los seguidores de Cáceres le pregunta sobre el proceso legal que le inició a Magaly Medina, y el actor respondió lo siguiente: "Cómo me fue es solo de mi incumbencia, pero te voy a decir que no me fue mal. La vía legal sigue siendo la única para proteger la intimidad y privacidad de la persona”.