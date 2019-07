¡Lucha contra el cáncer! Magaly Medina se extirpó ovarios para prevenir enfermedad

Magaly Medina lucha en contra del cáncer. Por ello, la periodista reveló que se sometió a una cirugía preventiva en donde le extirparon los ovarios y las trompas de Falopio con el propósito de reducir la posibilidad de padecer esta enfermedad.

“Me operaron de los ovarios pues me detectaron unas adherencias que me venían causando un gran malestar... y no solo me quitaron las adherencias, también los ovarios y las trompas (de Falopio)", indicó la periodista a Trome.

La periodista de 56 años señaló que por su edad se encuentra en el grupo de riesgo, según le explicó su médico. "Les recomiendo a todas las mujeres que se hagan un chequeo... las mujeres que pasamos los 50 años, como dice mi doctor, estamos más propensar a hacer cáncer de ovario y más si pasas por la menopausia", sostuvo Medina Vela.

Pese a su reciente intervención, la conductora de 'Magaly Tv, la firme' manifestó que estará hoy al frente de su espacio en ATV.

En 2015, la actriz Angelina Jolie se convirtió en la abanderada de la lucha contra el cáncer cuando anunció que se había sometido a una cirugía de retirada de ovarios y trompas de Falopio. Ella lo hizo como una medida preventiva puesto que su madre, Marcheline Bertrand así como su abuela y su tía, murieron por esta enfermedad.

