¿El amor sigue intacto? Lucecita Ceballos asegura que sus sentimientos por su esposo Rony Ríos , con quien tiene más de 28 años de relación, están a flor de piel y desmintió crisis matrimonial.

La actriz cómica recalcó que su relación está en su mejor momento y que juntos han logrado superar las etapas más difíciles de su matrimonio, las cuales se han formado con una sólida base alejada de los escándalos y los programas de televisión.

“Separada jamás, ni siquiera estamos mal (...) A mí no me gusta tapar el sol con un dedo, pero nada que ver con eso (separación). Nosotros estamos muy bien, gracias a Dios, más unidos y fortalecidos que nunca. No sé de dónde ha salido ese rumor”, empezó contando a Trome.

La colombiana aclaró que su matrimonio va por buen camino. “Estamos hace muchos años en las buenas y en las malas. Lo tengo clarísimo, un matrimonio debe tener esa consigna si quiere durar. Ya cuando son casos extremos, problemas de maltratos o cosas que uno no puede tolerar habría que tomar decisiones drásticas, pero jamás ha sido mi caso. Mi esposo y yo estamos muy felices”, confesó.

La actriz cómica también contó que su matrimonio de 28 años pasó por difíciles momentos, pero que lograron superarlos. “Toda pareja tiene cosas buenas y malas, pero siempre estamos juntos. Somos el uno para el otro. Esos rumores nos hacen más fuertes, seguimos para adelante”, finalizó.

