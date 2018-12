Lourdes Sacín ganó juicio por difamación a Rodrigo González y fue condenado a un año de prisión suspendida

Satisfecha. Lourdes Sacín confirmó que el día de ayer el 20 Juzgado de Lima le dio la razón y condenó a Rodrigo González , ‘Peluchín’, y a Gigi Mitre a un año de prisión suspendida por difamación.

De acuerdo con diario El Popular, la periodista sostuvo que los conductores de televisión tienen un plazo de diez días para rectificarse y disculparse con ella) por un mínimo de cinco minutos en televisión, de lo contrario podría variar su comparecencia.

"Igual estoy apelando la pena porque me parece muy poco para todo el daño que recibí, pero es un primer paso, pues de todas maneras los condenaron. Creo que de esta forma ya les están advirtiendo que no pueden hablar de mí. Además, creo que esta es su segunda condena porque Melissa Loza también los demandó y eso es reincidencia. Sé que dentro de poco se viene la lectura de sentencia de Cathy Sáenz", manifestó a El Popular.

En el año 2016, la periodista entabló una demanda por difamación en contra de los conductores de 'Válgame Dios' por señalarla como la "incondicional" de su ex pareja Andy V.

"El daño que me hicieron me afectó moral, emocional y económicamente. Ningún dinero me devolverá el tiempo que viví deprimida y las ganas de esconderme por tantos insultos. Quiero que se haga justicia, que tenga una condena como se merece y deje la soberbia", señaló en aquel momento.