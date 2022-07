Era agosto del año 1959, nacía en el ambiente criollo un trío con un estilo muy propio y basado en el matiz norteño de mucho arraigo en nuestro país “Los Kipus”. Lo integraron en su origen Paco Maceda, primerísima guitarra de Tumbes, Carmen Montoro, la primera voz y Genaro Ganoza.

Hoy, en el 2022, cumplen nada menos que 63 años de una impecable carrera musical y lo celebrarán por todo lo alto, con un homenaje precisamente al gran Paco Maceda el próximo sábado 16 de julio en el Teatro Leguía, junto a otras grandes figuras como “Los Ardiles”, “Hermanos Castro” y Sebastián Landa imitador de José Feliciano.

Reconocidos a nivel nacional e internacional, “Los Kipus” tienen un particular juego de voces y toques de guitarras, y aunque podrán cambiar las voces femeninas (hoy la cantante es Eva Nerea), sus canciones seguirán siendo las mismas habiendo logrado cruzar fronteras.

Entre sus éxitos destacan canciones como: “Huye de mí”, “Nada soy”, “Mal paso”, “Cuando llora mi guitarra”, “Perdiste”, “Ansias”, “Rosa te”, “Yo perdí el corazón”, “Mi cariñito”, “Mis celos”, “Es cariño malo”, “Rosaura lindaura”, que son su respaldo musical.

En la actualidad Paco Maceda Jr. es quien lleva la batuta del afamado trio. “Son 63 años de muchas satisfaciones, alegrías, de poder expresarnos a través de nuestra música y que la gente sea receptiva y recíproca es lo más maravilloso del mundo”, refirió.

Sobre su progenitor afirma con mucho sentimiento que fue un genio muy estudioso y siempre quiso marcar un sello y lo logró. “Desde que tengo la batuta no ha sido fácil pues había que demostrar que no solo fue un legado de entrega, sino que estaba a la altura de componer, crear y poco a poco el público me fue conociendo y aceptaron esta nueva propuesta sin tampoco alterar lo ya hecho por mi padre”, expresó.

De hecho “Los Kipus” guardan el secreto de mantenerse fiel a su estilo, pese a que han cambiado muchas veces de cantante, y ese secreto, Paco Maceda Jr, asegura que no lo puede revelar, pero sí afirma que le siguen cantando al amor, al desamor utilizando acordes que son lindas melodías para los oídos de su público y eso se logra con arreglos musicales, con los que la intérprete, llega a los corazones.

Señala que este homenaje a su padre, es para agradecer seguir sus pasos: “Ha sido todo un reto y más aún tomar la posición de dirigir a un grupo tan famoso y reconocido. Desde muy niño mi padre me preparó y desde que tuve uso de razón busqué, investigué fui a la escuela y me preparé para lo que venia. Soy muy feliz que “Los kipus” sigan fuerte gracias al apoyo del público que nos sigue desde hace 63 años”.

En ese sentido, Paco Maceda Jr. agrega que aún le queda mucho por hacer. “Hace poco cumplí el sueño de grabar con Daniela Darcourt el tema ‘Acéptalo cobarde’, que ya es un éxito y gracias a ello la gente me está conociendo como compositor y arreglista. Este 2022 continuaré con los feats, por lo que ya está en proceso una nueva composición con otra invitada de lujo en tanto continúo trabajando en el nuevo disco que saldrá muy pronto”, sentenció.

Las entradas para este gran concierto de aniversario y homenaje de “Los Kipus” ya están a la venta en la página web de Teleticket.

