Lorena Álvarez responde a ataques en Twitter tras anunciar el lanzamiento de su último libro

Lorena Álvarez , periodista de Latina, anunció hace unos días en sus redes sociales que presentará en la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima) su nuevo libro “Primero Muerta. Asesinos de mujeres en el Perú”, en el que relata el perfil de seis feminicidas, violadores y asesinos.

La publicación de la periodista en Twitter generó que muchas personas la atacaran sosteniendo que está “lucrando con su desgracia personal”, pues como se recuerda ella denunció a su ex pareja por agresión.



“Se recontra victimizó, dramatizó y sacó el jugo a su peculiar vida amorosa que nada de feminicidio tenía. Puro humo para vender su libro”, “¿No que estaba muy afectada? Típico mercantilismo de una situación difícil”, “Esta lucrando de su desgracia personal, simple” son algunos comentarios que se leen en la red social.

Tras ello, Lorena Álvarez no se quedó callada e hizo un pantallazo de los ataques más fuertes que recibió y reposteó la imagen enviando un contunden mensaje a todos sus detractores.

“¿Creen que exagero? Algunos de los insultos que tengo que soportar por escribir un libro. Y no, no me vengan con que "te resbale" o "báñate en aceite", yo no soy su porfiado para que apanen. ¿Todos los escritores de no ficción en el Perú pasan por lo mismo? Basta de acoso en redes”, escribió la periodista de Latina.

Creen que exagero? Algunos de los insultos que tengo que soportar por escribir un libro. Y no, no me vengan con que "te resbale" o "báñate en aceite", yo no soy su porfiado para que apanen. Todos los escritores de no ficción en el Perú pasan por lo mismo? Basta de acoso en redes. pic.twitter.com/tIudC9GJNj — Lorena Alvarez (@lorealvareza) July 15, 2019

Como se recuerda, en octubre del 2017, Lorena Álvarez denunció que recibió agresiones físicas y verbales de su entonces pareja, el economista Juan Jorge Mendoza Pérez, tras lo cual se le otorgaron medidas de protección.

La periodista logró que la Primera Fiscalía Penal de San Isidro le diera la razón y formalizara la denuncia penal contra su agresor; además, archivó definitivamente la acusación que el ex docente hizo contra ella también por agresión.

Asimismo, Lorena Álvarez demandó a Juan Mendoza por difamación agravada por decir que su denuncia era un complot político, por lo cual el economista fue condenado a un año de prisión suspendida y al pago de S/15 mil de reparación civil.