Juan Mendoza fue condenado a un año de prisión por difamación agravada en caso de Lorena Álvarez

Después de un año y medio, el 16° Juzgado Penal de Lima sentenció a un año de prisión suspendida al economista Juan Mendoza Pérez por el delito de difamación contra su expareja, la periodista Lorena Álvarez , en su afán de justificar su agresión física.

" Lo condenaron, por fin condenaron. No me importa que sea un año por difamación agravada ni los 15 mil soles. Es culpable. Después de casi dos años la justicia me da la razón. Es culpable de decir que mi denuncia por violencia fue parte de un complot político. No lo fue", escribió la periodista en su cuenta de Twitter.

La periodista contó que tras acabar la audiencia se desmayó y tuvieron que llevarla de emergencia a una clínica local.

" Ahorita me encuentro en la clínica, me desmayé acabada la audiencia y tuvieron que trasladarme en ambulancia. Estoy en emergencia. Sufro de estrés posttraumático y trastorno de ansiedad por lo vivido. Estoy medicada hace meses. Me chocó la lectura", señaló.

"A pesar que estoy en la clínica, no me siento una víctima. Soy la heroína de mi historia. Me rescaté sola. A todas las mujeres, no se rindan. No dejen que este sistema machista gane la batalla. Duele pero cada sentencia judicial favorable ayuda a la próxima", agregó.

Ahora, Lorena Álvarez espera que se resuelva la denuncia que le interpuso a su expareja por violencia. "Sigo esperando que el Poder Judicial me dé fecha para mi juicio por violencia, pero no me voy a rendir. No importa cuántos veces me revictimice ni cuántos ataquen me den. No me voy a rendir. Hoy ganamos todas las mujeres", indicó.

Recordemos que en octubre de 2017, Lorena Álvarez interpuso una denuncia contra su expareja en la comisaría de San Isidro, por agresiones físicas y psicológicas realizadas en varias oportunidades.

El 28 de setiembre de ese año, Mendoza Pérez la buscó y la ahorcó en su domicilio. "Te podría matar, pero no te voy a matar porque te quiero", contó la periodista sobre las amenazas que recibió.

#LoUltimo 16°Juzgado Penal de la @CSJdeLima condenó a Juan Jorge Mendoza Pérez por el delito contra el Honor – Difamación Agravada, en agravio de Lorena María Álvarez Arias imponiéndole 1 año de pena suspendida con el cumplimiento de reglas de conducta. https://t.co/b8HwJUdj7Ypic.twitter.com/ujCUZcx9rX — CSJ de Lima (@CSJdeLima) 10 de junio de 2019

