Han pasado aproximadamente diez años desde que Tilsa Lozano decidió confirmarle al mundo que tuvo una relación con Juan Manuel Vargas, pese a que el exfutbolista está casado con Blanca Rodríguez, desatando así uno de los escándalos de infidelidad más sonados de aquella época.

La empresaria se sentó en el sillón rojo de ‘El Valor de la Verdad’ en diciembre del año 2013 para contar detalles de su amorío con el exdeportista. Como se recuerda, en aquel entonces, ella era una de las modelos más solicitadas del momento y él, un futbolista que triunfaba en la Fiorentina.





¿Cómo se conocieron y por qué terminaron?





Tilsa contó que el exjugador organizó un evento en Italia solo para conocerla y que se ‘enamoró de él a primera vista’. Desde entonces, él la llenaba de detalles y cada vez que llegaba a Lima compartían momentos juntos. Asimismo, ella viajó más de 15 veces a Italia para verlo.





(Foto: Frecuencia Latina)





Según contó en la icónica entrevista con Beto Ortiz, el ‘Loco’ Vargas le aseguró que estaba separado y que aceptó mantener su relación en privado durante más de tres años para proteger su imagen como futbolista. Con el tiempo, se cansó de esperar que la oficialicen por lo que decidió terminar con él.

“Conforme pasó el tiempo, sus palabras fueron perdieron contundencia. Yo le ponía plazos y los rompía un montón de veces. Siempre le creía hasta que me aburrió que no me dé lo que debería tener. Me aburrí que no me legalice”, señaló la modelo en aquel entonces.

Tilsa Lozano habla del 'Loco' Vargas

Otra de las revelaciones que hizo la influencer es que Juan Manuel Vargas le pidió que se sometiera a un tratamiento de fertilidad para tener un hijo. Asimismo, contó que el expelotero incluso visitó a su padre en Argentina durante uno de sus viajes con la selección peruana.