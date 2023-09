El exfutbolista Juan Manuel ‘Loco’ Vargas sigue haciendo de las suyas dentro y fuera de las canchas. El exseleccionado peruano contó a Jesús Alzamora para su canal de YouTube ‘La Lengua’ una anécdota que pasó con un amigo de su hija, quien festejaba su quinceañero en su casa.

El esposo de Blanca Rodríguez, fiel a su estilo, reveló que casi agrede al amigo de su menor hija porque lo encontró en su habitación. “Cuando hubo el quinceañero de mi hija no puse trago y ya los chibolos se salían del parque y venían... Uno es antiguo, y veía que estaban movidos, encontré a uno en mi cuarto, me dijo ‘señor, perdón, me he perdido’. Le quería meter un patadón por las escaleras”, dijo.

Sin embargo, pese al mal momento que pasó, el exfutbolista aseguró que su esposa, en quien confía plenamente, está pendiente de sus cinco hijos ya que le rinde cuentas de las actividades que hacen.

“Entonces dije, yo por mi hija... Su mamá la deja, Blanca me cuenta, está con su amiguita, no te creas pendej... contigo me la agarro, a mi hija le pasa algo, contigo me la voy a agarrar”, señaló.





¿Por qué Juan Manuel Vargas no responde a Tilsa Lozano tras declaraciones?

Juan Manuel Vargas, quien ha preferido mantenerse alejado de los reflectores tras su retiro del fútbol, habló sobre las polémicas revelaciones de Tilsa Lozano, quien recientemente volvió a recordar su paso por ‘El Valor de la Verdad’ donde hizo público su romance clandestino con el exjugador

En una entrevista para ‘La Hora Power con Susana Gutiérrez’, el exjugador de Universitario de Deportes fue consultado sobre el supuesto romance que mantuvo con la modelo, y qué opinaba que lo sigan mencionando después de varios años de hacerse público este escándalo de infidelidad.

Ante ello, el ‘Loco’ Vargas evitó entrar en detalles y explicó la importante razón por las que ha preferido guardar silencio sobre este tema todos estos años.

“Yo no toco esos temas, yo trato de estar perfil bajo, trato de ya no meterme en esos temas porque mis hijos están grandes. Tengo cinco, hay redes e Internet y todas esas cosas. Prefiero no meterme. En su momento, ellos sabrán por todo lo que leen. Pero yo trato de mantenerme al margen de todos los temas de afuera”, señaló el exdeportista, poniendo fin a la polémica que se generó en los últimos días.

