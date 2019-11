Tal parece que luego que el Poder Judicial ordenara al exfutbolista Teófilo Cubillas el pago de más de 80 mil soles a favor de su hija Johanna, la relación entre ambos se ha deteriorado más, llegando al punto de que no mantengan ningún tipo de comunicación.

La ‘Nena’, como se hizo popular Johanna, confesó que en más de una oportunidad intentó contactar a su padre, pero él no contestó sus llamadas.

La exconductora, comentó en el programa ‘Mujeres al Mando’ que —más de una vez— el exseleccionado nacional le colgó el teléfono y dejó en ‘visto’ sus mensajes de WhatsApp.

“Le escribí por WhatsApp y ni le interesó. Lo he llamado como cinco veces, me ha colgado el teléfono (...) Le dije: ‘aló, papá soy yo, Johana, soy tu hija’. Me colgó”., precisó.

Sin embargo, la repercusión de esta respuesta del exdeportista fue más allá, ya que la joven aseguró que esta actitud afectó seriamente su salud emocional.

“He intentado tantas veces acercarme a él y eso solo me ha perjudicado emocionalmente porque cada colgado de teléfono de mi papá, cada rechazo era volver a las pastillas, volver a los ataques de pánico”, dijo.

Johanna reiteró que si su padre no cumple con la orden judicial será extraditado desde Estados Unidos, país donde reside desde hace algunos años.