Con el swing que la caracteriza y al estilo de artistas internacionales, la cubana Lisandra Lizama hizo un preestreno de su nuevo videoclip “A la antigua”, un pegajoso tema salsero con el que espera seguir conquistando al público peruano.

Durante el preestreno de su videoclip, la cantante contó que ese tema fue escrito por ella misma en nuestro país. “Eso me emociona más porque yo lo hice aquí en Perú. Al tema le puse una salsa más cubana, más movida”, dijo muy contenta anunciando que, desde hoy viernes, su videoclip está en su canal de YouTube.

Asimismo, Lisandra indicó que su esposo Mauricio Diez Canseco es quien siempre la motiva con sus consejos a seguir en su carrera como solista.

“Me apoya constantemente. El primer consejo que me da es no darme por vencida, eso es muy importante y que de las caídas uno tiene que levantarse, para conseguir el éxito poco a poco”, refirió.





Quiere cantar con Yahaira Plasencia





De otro lado, “la Leona de la salsa” celebró el éxito de Yahaira Plasencia por su nominación a “Premios Lo Nuestro”.

“Estoy súper feliz por ella. Ya les había comentado a mis amigos que siento mucho orgullo porque me alegra cuando un peruano tiene un éxito al igual que un cubano. Le deseo lo mejor y que gané”, expresó Lisandra.

En esa línea, la guapa cubana aseguró que está dispuesta a cantar con Yahaira. “Por supuesto. Estoy abierta a colaboración”.





Se solidariza con el Perú





Sobre la crisis social que vive en el país, Lisandra Lizama lamentó que sucedan actos de violencia y pidió que se pueda restablecer el orden para ver un Perú mejor.

“Ver esas noticias me afecta mucho porque recuerdo mi país que tuvo manifestaciones y eso me afecta demasiado. Espero que haya paz en Perú, que todo se calme porque esto nos afecta a todos nosotros”, mencionó.