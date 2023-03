La cantante Lisandra Lizama volvió a romper su silencio para defenderse de las críticas luego de ser tachada como una mujer interesada por su fugaz matrimonio con Mauricio Diez Canseco, con quien terminó a menos de un año de contraer nupcias.

La modelo cubana dejó en claro en una entrevista con Ojo que esta no es la primera vez que mantiene un romance formal con un hombre que posee un poder económico, y aseguró que las críticas no la afectan.

“No me molesta que afirmen que mi boda fue por interés o cosas por el estilo. Mauricio no es el primer empresario, el primer millonario, con quien yo tuve una relación fuerte, siempre lo he dicho, nunca he tenido relación con hombres de veinticinco años como yo, porque no me identifico. Estoy acostumbrada a que me digan lo de la diferencia de edad”, reveló.

Lo acusa de ser violento:

En otro momento de la entrevista, la artista extranjera dijo que se arrepiente de haberse casado con el popular ‘Brad Pizza’, a quien acusa de ser una persona violenta y de tener problemas con el alcohol.

“Muchas cosas me desencantaron (…) Cuando convives con alguien, realmente es allí donde lo conoces de pe a pa, desde cómo se relaciona con sus trabajadores, hasta sus cosas personales. Su manera de ser no me caía para nada, yo me preguntaba, por qué me casé tan rápido, por qué no lo pensé mejor, por qué no lo conocí más. No me sentía feliz, pasamos momentos feos, discusiones fuertes”, señaló Lisandra Lizama.

La modelo evitó entrar en detalles sobre las agresiones físicas del que habría sido víctima, sin embargo, dijo que el empresario tendría problemas para controlar sus impulsos debido al consumo de alcohol.

“La última discusión que tuvimos y le dije, de ninguna manera quiero seguir, no lo aceptó, me dijo: mira, vamos a salvarlo, vamos a solucionarlo, pero ya le había perdonado cosas feas, como seis veces anteriores. Traté de solucionarlo, pero no, sé que la gente no cambia, cuando tienes problemas de carácter, más si tienes problemas con el alcohol que te hace ponerte violento, esas cosas no cambian. Estoy muy clara en eso, yo sabía que lo mejor era separarnos”, enfatizó.