La artista Lisandra Lizama anunció el estreno de segundo videoclip de su carrera musical. El lanzamiento está programado para el 4 de febrero y corresponde a la canción “A la antigua”.

Junto con el anuncio, la cubana expresó que su vida privada marcha bien, pero que le apena la situación que acontece en el país. “He aprendido a querer este país, yo me siento una peruana más, me alegro con sus triunfos y sufro cuando las cosas no andan bien”, sostuvo.

Con el lanzamiento de este nuevo videoclip, la cantante busca posicionarse dentro del mercado peruano y latinoamericano, pues va a paso firme con su carrera como solista. “Estoy muy contenta porque me está yendo muy bien en mi carrera como solista. Estoy agradecida al Perú por la muestra de cariño y la acogida a mis canciones”, dijo la popular ‘Leona de la salsa’.

Lisandra Lizama (Difusión)





El videoclip próximo a estrenarse fue grabado en el Perú y, según la artista, promete ser la sensación del verano. Como parte de su futuro musical, la cantante aseguró que incluirá varios géneros musicales en su repertorio, incluyendo los sonidos de su tierra natal, Cuba.

La cantante hizo su debut oficial como solista en diciembre del año pasado con el sencillo “Desde que te fuiste”.

Lisandra Lizama en el set de su videoclip. (Difusión)