La exbailarina Leysi Suárez tomó una fuerte decisión luego de que su pareja, Jaime la Torre, fuera protagonista de un ‘ampay’ que revelaría una infidelidad de su parte.

Según imágenes del programa ‘Magaly TV: La Firme’, La Torre, que tiene una relación de más de 10 años con Leysi, se ve paseando con una mujer identificada como Karen Bustamante, luego van a la vivienda de ella y habría pasado la noche ahí.

Luego de conocerse el ampay, Leysi Suárez se habría quedado en shock, según relató la misma Magaly Medina, conductora del mencionado programa espectáculos.





¿Qué dijo Leysi Suárez tras el ‘ampay’?

A través de sus redes sociales, Leysi Suárez hizo un descargo tras el ampay de su pareja Jaime la Torre y anunció que la relación no va más.

“Agradezco la preocupación de cada uno de los medios de prensa y sobre todo mis seguidores. Lamento decir que mi relación finaliza el día de hoy”, expresó en Instagram.

Pese al mal momento, la también conductora de radio dijo que continuará trabajando y pidió respeto para su hija y familia.

“Mi sello siempre ha sido trabajar y no lo dejaré de hacer así no me encuentre en un buen momento emocional, fácil no será, pero mi trabajo continúa, seguiré trabajando para brindarle lo mejor a mi hija”, dijo y agregó que la situación se resolverá en el ámbito privado.