Mea culpa. Leysi Suárez pidió disculpas a todos los peruanos en estas Fiestas Patrias , 15 años después de haber posado desnuda con la bandera de Perú.

“Antes dije que no me arrepentía, pero ahora pido disculpas a todo el público que se ofendió por la foto. Hubo muchos comentarios a favor y en contra. Dijeron que me aproveché de la situación y otros me condenaron. Era una chica inexperta en televisión, recién empezaba mi carrera y caí en depresión por todo. Decidí dejar de trabajar por un tiempo porque tenía miedo de que alguna persona se haya sentido ofendida o que me diga cualquier cosa por la calle”, dijo la exbailarina ante la pregunta de si se arrepentía por haber posado desnuda sobre la bandera de Perú.

Incluso, la modelo señaló que le han planteado realizar un desnudo. “Me han propuesto grabar una película donde habrá escenas subidas de tono y bien cuidadas”, dijo a Trome.

Finalmente, Leysi aseguró que su esposo Jaime La Torre la respalda en sus decisiones. “Converso con él, pero quien toma la decisión soy yo. Es mi trabajo, es mi carrera, pero él sabe todas las cosas que estoy haciendo y no le incomoda”, aclaró.

“No podría estar con una persona que me prohíba cosas, yo lo dejo. No puedo estar con alguien que tome decisiones por mí. Toda mi vida he sido independiente y estoy acostumbrada a comprarme las cosas con mi plata”, agregó.

