Leysi Suárez reaparecerá en televisión y este sábado estará en el programa “¿Cuál es el verdadero?” como cazafarsante luego de vivir uno de los momentos más difíciles de su vida tras el fallecimiento de su padre y su separación con Jaime La Torre debido a un ‘ampay’.

Previo a su presentación en el programa conducido por Adolfo Aguilar, la exbailarina dejó en claro que no perdonará la infidelidad de su expareja y que prefiere enfocarse en su carrera artística.

“Me encuentro en una buena etapa de mi vida, tener a mi hija a mi lado me llena de felicidad y yo siempre seré su heroína. Aunque he pasado por situaciones difíciles en el pasado, he tomado decisiones basadas en mi forma de ser y no quiero retroceder ni un paso. Ahora estoy enfocada en mi programa de radio y en mis eventos, y eso es una gran ayuda para seguir adelante” , sostuvo la exintegrante de Alma Bella.

En otro momento, Leysi Suárez aseguró que tras pasar duros episodios en el ámbito amoroso ha provocado que se convierta en una experta para descubrir a los mentirosos.

“Ahora, después de todo lo que he pasado, puedo considerarme una experta descubriendo mentirosos, hasta me he vuelto psicóloga. Además, dicen que la intuición de la mujer es la mejor respuesta para detectar a los mentirosos, así que llego a ganar” , añadió la modelo, quien este sábado hará dupla con Mark Vito.

Finalmente, Leysi agradeció las innumerables muestras de apoyo que ha recibido por parte de sus seguidores en medio de sus complicados momentos.

“Agradezco enormemente el apoyo y cariño que he recibido del público, especialmente de las mujeres. Desde que empecé a trabajar en televisión, a los 16 años, he crecido junto al público, quienes me han visto en todas mis facetas y edades. Ahora, en esta etapa maravillosa de ser madre, me siento aún más cercana al público peruano y siempre estaré agradecida por su respaldo incondicional”, agregó la exbailarina.