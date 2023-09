Pasó la página. Leysi Suárez retomó sus actividades cotidianas, así como sus metas, luego de los momentos difíciles que le tocó vivir tras sufrir la infidelidad de su esposo, Jaime La Torre, al que le siguió el fallecimiento de su padre. La exintegrante de ‘Alma bella’ conversó con Perú21 para hablar sobre el sueño que siempre tuvo y que, asegura, está en marcha.

¿Qué pasó con tu voz? Hubo un tiempo donde te ausentaste de tu programa en la radio...

Estaba un poco mal de la garganta. No he recuperado mi voz al 100%, pero estoy en proceso. Antes no podía hablar casi nada y tuve que llevar tratamiento. Ha sido un susto porque tuve una hemorragia interna en la cuerda vocal derecha.

Siempre seguiste trabajando, pese a las adversidades

Yo siempre he trabajado. Desde los 16 años lo hago. Pero esta es una nueva oportunidad para mí, en todo sentido, porque siento que es un crecimiento para mi carrera profesional. El público me conoce como bailarina, como actriz, animadora, lo único que me faltaba era conducir [un programa] en la radio.

¿Te consideras un ejemplo a seguir con respecto al empoderamiento femenino?

Soy una persona que siempre buscó soluciones a los problemas y es lo que quiero transmitir a mi niña. Pero no soy un ejemplo para nadie porque cada persona toma sus decisiones de acuerdo a lo que cree que es lo mejor para ella. Para mí, lo más importante es el respeto y la felicidad. Cada persona es coronel en su propio hogar, sin tocar el tema del papá de mi hija, que terminó en punto y aparte, uno puedo avanzar sin la necesidad de tener una compañía.

¿En esta nueva etapa piensas emprender?

Ahora estoy enfocada en ahorrar porque quiero hacer mi propio negocio. Me gustaría incursionar en el rubro de la gastronomía, es uno de los sueños que he tenido en mi vida. Quiero tener un local y poder conversar con los comensales y atenderlos porque siempre me gustó interactuar con el público. Espero que pronto se haga realidad

¿Dónde quieres abrir tu primer local?

Tiene que ser en el cono norte, porque mi público está ahí y es una zona muy comercial.

Has sentido el cariño de la gente

Sí, me siento muy agradecida de tener seguidoras que me escriben para decirme que le han puesto sus nombres a sus hijas, me llena de emoción.





