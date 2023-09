Sin pelos en la lengua. Leysi Suárez no dudó en sacar cara por Melissa Klug tras los ácidos comentarios de Samahara Lobatón . A la exbailarina no le gustó cómo la influencer se expresó de su madre y pidió más respeto por ella, quien se encuentra en estado de gestación .

“Yo quiero hacer un stop, discúlpame, yo te quiero mucho Samaharita, pero sé mi amor que de repente dices cosas por tu juventud, inmadurez, quiero entenderlo porque a ti te dolería en el alma que tu hijita, más adelante, te diga ‘es por sus hormonas que mi mamá está así'”, sostuvo.

En esa línea, la cantante señaló que ella, como hija, no es quién para juzgarla por las relaciones sentimentales que ha tenido.

“Te lo digo porque también soy madre, pero me apena, tu mamá se ha podido equivocar 100 mil veces, no te han podido parecer las relaciones que han tenido, pero es tu madre, merece un respeto”, agregó.

Como se recuerda, la segunda hija de Melissa se mostró incómoda con las últimas declaraciones de su mamá sobre su relación. Sin embargo, aseguró que las decisiones que tome solo le incumbe a ella. “La que escoge a quien quiere en su vida y a quien le tiene que gustar es a mí, no a ella”, mencionó.

“A mí no me han gustado muchas de sus parejas, pero siempre he callado”, aseguró la joven de 22 años, quien dejó sorprendidos a todos los presentes.

VIDEO RECOMENDADO