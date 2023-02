Lesly Burga se presentó en el programa ‘Amor y Fuego’ y denunció que el futbolista Raziel García quiere quitarle a sus dos hijos. Según la mujer, la relación terminó por infidelidades y maltratos del jugador.

Luego de interponer una demanda por alimentos contra el jugador, Raziel le aseguró que no apelaría a la sentencia. Acordaron que mandaría 6 mil soles por ambos niños, pero no lo hizo.

“Me depositaba los días que él quería, que él podía. Me depositaba el 3, el 4, el 7. Llevó a mis hijos al dentista y me dijo “tienes que pagar 800 soles” y, según él, me contestó que me descontó eso”.

Sin embargo, mientras Lesly Burga le rogaba que le depositara el dinero, el futbolista preparó dos demandas contra ella: Una, por violencia psicológica; otra, pidiendo la tenencia completa de sus hijos. Según la madre de sus hijos, solo son artimañas para no pagar la pensión.

“Yo nunca le hice la vida imposible, nunca le dije “no te lleves a mi hijos”, siempre le firmé el permiso a la mamá y a la pareja de él para que se vayan a Colombia, ¿dónde está el mal?”, contó.





LA VERSIÓN DE RAZIEL

Según el futbolista, sus hijos están descuidados desde que viven con su madre. “Mis hijos no han ido al colegio todo diciembre, porque a la señora se le dio la gana de mudarse a otro distrito, lejos del colegio. Les está quitando el derecho de educación a mi hijos. Tengo quejas de que no pagaba el departamento, ni las cuentas. Mis hijos me daban las quejas de que su mamá les pegaba, que no les compraba las cosas”, contó a Amor y Fuego.

El exjugador de la selección peruana, agregó que tiene que actuar de otra manera porque Burga no hace buen uso del dinero. “O sea, no puede ser que llegue el 7 de febrero, hace 8 días, y me diga que le queda 375 soles de los 6 mil que le paso normalmente, o sea, ¿en qué cabeza?”, dijo finalmente.





