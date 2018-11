¿Leslie Shaw vs. Mayra Goñi? Esta es la polémica que surgió en el concierto de Daddy Yankee [FOTOS]

Fueron elegidas para presentarse en el concierto de Daddy Yankee pero no todo salió como lo esperaban. Leslie Shaw y Mayra Goñi se vieron enfrentadas durante el concierto debido al orden de su salida al escenario.

De acuerdo con 'Válgame Dios', ninguna de las cantantes quería ser telonera de la otra. "Había una discusión, sí, porque yo hablé con la gente de producción y me dijeron: 'Han habido problemas porque ninguna quería telonear a la otra'", declaró el Zorro Zupe.

Según Gigi Mitre esta afirmación es correcta e incluso los equipos de las artistas lo confirmaron. "Ella nos contó que efectivamente una, que es Leslie Shaw, no quería telonear a Mayra Goñi. De parte de ella (Mayra), no se nada, pero de un lado sí lo sé. Para mí eso es ego. Leslie no quería", dijo.

Al parecer, las afirmaciones son correctas. Tras el programa, Leslie Shaw compartió en sus historias de Instagram una parte de un video donde Rodrigo González dice enfáticamente que Leslie Shaw tiene más trayectoria que Mayra Goñi y que por lo tanto, no puede aparecer en un escenario antes que ella.

"Aunque el suelo esté parejo, hay niveles. Leslie Shaw tiene mucho más trayectoria, más carrera y escenario que Mayra Goñi. Si te ponen a telonear a Mayra Goñi, tú vas a decir: 'todos somos iguales'. No pues. En este caso, Leslie está defendiendo su lugar", decía el animador en el video.