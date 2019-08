Leslie Shaw responde a detractores: 'No usé playback en la inauguración de los Panamericanos' [VIDEO]

Le contestó a sus críticos. Leslie Shaw aclaró que no utilizó playback durante su presentación en la ceremonia de inauguración de los Juegos Panamericanos Lima 2019 , evento en el que subió al escenario junto a Luis Fonsi para interpretar 'Échame la culpa'.

La intérprete de 'La faldita' negó tajantemente que durante el espectáculo no se haya escuchado su voz en vivo, tal y como lo había insinuado Salim Vera de Libido.

De acuerdo con la cantante, la única vez que grabó junto a Luis Fonsi fue para que que el elenco que la acompañaba en el escenario pudiese ensayar. "No, no no, hubo una grabación previa para los ensayos de los bailarines", contó.

Fiel a su estilo, Salim Vera generó polémica luego que insinuó que durante la ceremonia de inauguración de los Panamericanos, Luis Fonsi y Leslie Shaw utilizaron playback y solo hicieron fonomímica.

"Hoy les daré a los tarmeños el mejor concierto de sus vidas y sin playback. Doy clases de canto a reguetoneros", señaló el líder de Libido en clara alusión a la peruana y al puertorriqueño.