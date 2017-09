Leslie Shaw se solidariza con Mario Hart y esta es la razón [VIDEO]

Ya no existen rencores. Leslie Shaw se solidarizó con Mario Hart al enterarse de lo que le ocurrió a su ex pareja en un concierto de música urbana en el que ambos participaron.

“Lo vi en la tele, había poco público. Y claro, me dio pena”, confesó la cantante en una entrevista con América TV.

“En el tema musical me pongo en su lugar, y a mí no me hubiera gustado que pase eso. Uno como artista se prepara y está con todas las ganas”, confesó.

Cuando el periodista le preguntó a la artista si hubiese sido diferente si Hart cantaba más temprano, ella expresó: “De repente, porque la gente llegó bien temprano”.

“Yo también estaba preocupada porque canté como a las 7 y media, dije: pucha, a esa hora no va a haber nadie, pero yo avisé a mis fans, por si acaso y hablé por mí”, dijo.

Como se recuerda, Mario Hart inicialmente había sido anunciado como telonero del Lima Music Fest. Sin embargo, su presentación se reprogramó para después a las 2:30 a.m.

El piloto terminó cantando casi a las 4 de la madrugada, cuando la mayoría de asistentes al concierto se había retirado.