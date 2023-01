La cantante peruana, Leslie Shaw , comenzó el año con pie derecho, luego de lanzar su nueva canción ‘Piscis’ por lo que no duda en ser todo un éxito en este verano. Sin embargo, no solo viene brillando en su carrera musical, sino también en el amor, pues decidió adelantar cómo le gustaría que sea su boda con ‘ El Prefe ’, su prometido 13 años menor, pese a que aún no tienen fecha.

La intérprete de ‘Faldita’ señaló que no está en sus planes una boda de lujo como las demás chicas de la farándula peruana, al contrario, ella quiere derrochar en la ‘luna de miel’.

“No planeo una boda de lujo, prefiero gastarme todo el dinero en la luna de miel. Quiero algo superíntimo y privado con mi familia y la de ‘El Prefe’, aquí en Estados Unidos. Eso sí, nos iremos varios días de ‘luna de miel’, ahí sí vamos a gastar”, dijo en una entrevista para Trome.

Como se recuerda, Leslie Shaw y ‘El Prefe’ empezaron su relación a mediados del 2021. En setiembre de dicho año, los cantantes fueron captados besándose durante una fiesta. Días después, confirmaron su romance.

En una pasada entrevista con El Comercio, Leslie Shaw elogió a ‘El Prefe’ y aseguró que es un joven “muy tranquilo” que “no pone límites y me deja ser”.

“Yo soy muy libre y él me entiende muy bien porque confía en mí, es artista como yo entonces hacemos canciones juntos, vamos a fiestas y tenemos los mismos intereses, por eso hemos conectado muy bien. Él es muy seguro de sí mismo, no es muy celoso y no le molesta que yo sea sexy, nos complementamos muy bien y así vamos a seguir”, contó Shaw.

