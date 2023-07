Luego de los polémicos intercambios verbales entre Leslie Shaw y ‘Cuto’ Guadalupe, la intérprete de ‘La Faldita’ afirmó que no estaba al tanto de la infidelidad hacia el exfutbolista.

“La verdad es que yo no sabía, no sabía que era cachudo. Escuché que había tenido un problema, pero todas las parejas tienen problemas y no tendría nada de malo que lo perdone”, dijo la cantante en ‘América Hoy’.

Como se recuerda, ‘Cuto’ empezó el impase al comentar sobre el aspecto físico de Leslie: en una entrevista con Carlos Vílchez, dijo que no la había visto sin maquillaje y que seguramente sin él era una persona diferente.

Al respecto, la artista no se quedó callada y arremetió contra el exfutbolista: “¿Y a él qué le importa? Está pendiente de mi cara. Para empezar, ¿no tiene mujer? Por eso no tiene mujer, por estúpido. ¡Qué comentario más desubicado”, sostuvo.

Ante ello, ‘Cuto’ replicó que sentía pena por ella, pues hablar de esa manera “dice mucho” de cómo es una persona. Si bien Leslie contó luego que el exfutbolista se comunicó con su agente de prensa enviándole audios, como presuntas disculpas, ella no le dio importancia. Conto que solo está enfocada en su carrera musical.





