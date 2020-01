Leslie Shaw reapareció en Instagram y contó el episodio de estrés que está afrontando luego que su camioneta fuera impactada por una combi.

Pese al traumático episodio, la cantante sigue con su fe intacta gracias a una estampita que le dio el conductor de taxi que la trasladó hoy a sus actividades diarias.

“Me siento triste, asustada, abrumada, desmotivada por lo que pasó ayer y algunas preocupaciones más y hoy no pude hacerme la fuerte como siempre, exploté y el taxi que me llevó entendió y respetó mi momento y me entregó esta estampita", indicó inicialmente.

"Gracias señor Medardo, no sabe cómo me alegró y me hizo dar cuenta de muchas cosas. Prometo llevar este santo conmigo siempre”, agregó.

Leslie Shaw tras accidente de tránsito. (Foto: Instagram)

No es la primera vez que la intérprete de ‘Faldita’ experimenta un episodio complejo. En 2017, fue víctima del robo de su vehículo, por el que los delincuentes la jalaron con violencia de los pelos, la bajaron de su carro y luego huyeron llevándose su automóvil.