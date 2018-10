Leslie Shaw se confesará con Nicola Porcella en 'Estás en todas' [VIDEO]

Nicola Porcella y Leslie Shaw se convirtieron en la comidilla de 'Chollywood' tras especularse que tuvieran una relación sentimental. Este sábado, Shaw hablará de todo para el programa ' Estás en todas '.



El anuncio lo hicieron Leslie Shaw y Nicola Porcella desde sus respectivas cuentas de Instagram. Los artistas anunciaron que conversarán de todo y se confesarán este sábado.



Como se recuerda, Nicola Porcella considera a Leslie Shaw como una de las mujeres más hermosas del Perú y que es una amiga cercana a él.



Leslie Shaw fue mucho más directa sobre su relación con Nicola Porcella y manifestó que son amigos desde hace varios años y que no tiene una relación sentimental porque se mantiene ocupada en su carrera musical.



"A que no saben a quién voy a entrevistar este sábado en 'Estás en Todas'. Ahí va la primicia", indica Nicola Porcella en el video publicado en su cuenta de Instagram. 'A mí', responde Leslie Shaw. 'Qué vergüenza. No he debido aceptar', indica la rubia cantante.