Para la cantante Leslie Shaw, en una relación amorosa lo importante es sentir el respeto y el cariño de su pareja. Como se sabe, la intérprete de ‘Faldita’ comparte un romance con el cantante Diego Val.

“Yo escalo solita, yo no necesito a nadie para escalar. Mira, con tal que sea bonito, que me respete y que me quiera, suficiente porque el dinero lo tengo yo”, expresó la artista entre sonrisas para el programa ‘Magaly TV, la firme’.

Al parecer, luego se dio cuenta que cometió una infidencia y destacó el trabajo musical que está realizando su novio.

“Pero a él le va muy bien en México, allá en Perú creo que tuvo algunos proyectos, pero a él le va muy bien en México. (...) No sé a dónde se iba a ir, pero le va muy bien, él tiene un contrato con una disquera en San Francisco... Tampoco voy a salir con un NN”, precisó Shaw.

Recordemos que la pareja luce su amor en redes sociales a través de fotografías en las que aparecen besándose y abrazándose en varios parajes de Miami, donde actualmente radican para proyectar su carrera musical internacionalmente.