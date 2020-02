La cantante Leslie Shaw cumplió 31 años este jueves 27 de febrero y no dudó en pasarlo con su actual pareja, el tatuador peruano Stefano Alcántara.

De acuerdo a las historias de Rodrigo González ‘Peluchín’, el regalo que le habría hecho Stefano sería un nuevo tatuaje.

El tatuador convirtió el dibujo’ que tenía cerca a la oreja en forma de calavera en una pirámide de simbología iluminati.

En tanto, en el programa ‘Magaly TV, la firme’, mostró que la pareja salió a una cena acompañados de Vania Bludau y su novio. Incluso, mencionó que Stefano Alcántara le regaló una cartera que combinaría con unas zapatillas Balenciaga.

NO HUBO CÓDIGOS

Recordemos que hace unos días, Diego Val aseguró que no reconoce a Leslie Shaw como su ex luego que iniciara una relación con Stefano Alcántara, a quien consideraba un amigo.

“Definitivamente no, la considero una chica con la que tuve algo, la pasamos chéveres y mucho respecto. Para mí una ex debe tener ciertos códigos”, expresó Diego, quien dijo que con quien tiene que hablar no es con ella, sino con Stefano.

Sobre el fin de su relación con Leslie Shaw, el cantante dijo desconocer por qué sucedió. “No tengo la menor idea (de porqué terminó). Si es por infidelidad no sé, yo siempre he sido muy caballeroso con las mujeres, con cualquier dama. Lo que ella pueda hacer o no, ella tiene todo el derecho de deshacer y hacer con quien quiera”.