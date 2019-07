Leslie Shaw se burla de Salim Vera tras cantar en los Panamericanos: "De repente en 5 años, lo llamen"

Hace unos días, en la red social Facebook, el rockero Salim Vera puso en duda la calidad vocal de Leslie Shaw y Luis Fonsi luego de escucharlos cantar en la inauguración de los Juegos Panamericanos 2019.

"Hoy les daré a los tarmeños el mejor concierto de sus vidas y sin playback. Doy clases de canto a reguetoneros", señaló el líder de Libido en clara alusión a la peruana y al puertorriqueño.

Pero eso no fue todo. El artista peruano cuestionó que se haya permitido a un artista extranjero, como fue el caso de Luis Fonsi, abrir la celebración del evento deportivo internacional.

Enterada de los cuestionamientos de su colega, Leslie Shaw negó que junto al famoso cantante de 'Despacito' hayan hecho playback. "No, no no, hubo una grabación previa para los ensayos de los bailarines", expresó.

Acto seguido se burló del rockero, a quien, según el intérprete de 'La faldita', le hubiese gustado dar inicio a los Panamericanos. “Me da hasta risa un poquito, no tiene nada que ver. A mí me gusta mucho como canta él. De repente, dentro de cinco años lo llamen, no sé...”, respondió Shaw entre sonrisas.

