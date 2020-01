Leonard León se mostró en contra de los comentarios emitidos en el programa ‘Válgame’, donde trabaja su expareja Karla Tarazona, luego que ella y los demás conductores emitieran críticas sobre él y la demanda que le interpuso su hermana por violencia familiar.

Al respecto, dijo que el espacio solo busca “denigrarlo” y hasta lo calificó como “programa basura”. "No le tengo miedo a la justicia, ellos han mentido afirmando que por mis influencias se suspendió la diligencia en el juicio que me hizo mi hermana Vanessa. Eso es falso, porque el fiscal no asistió, pues están en huelga (Poder Judicial) y todo se ha reprogramado”, dijo a Trome.

El cantante de cumbia agregó que presentará una demanda en contra de su hermana, pues, según dice, nunca atacó a su padre, como ella declaró a la policía.“Eso es falso. Y también miente cuando dice que me ha visto golpear a Karla, pues ella nunca vivió conmigo. Yo tengo pruebas y demostraré sus mentiras”, acotó.

Como se recuerda, hace algunos meses, Pilar León Tello —hermana de Leonard— interpuso una demanda por violencia familiar contra él, lo cual ocasionó que fuera arrestado por la policía, en Chiclayo.

Audiencia de Leonard León es reprogramada por segunda vez