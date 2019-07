'El Valor de la Verdad': Leonard León responde si odia a Christian Domínguez

El cantante de cumbia Leonard León se sentó en el sillón rojo del programa ' El valor de la verdad' y fue sometido a una serie de preguntas, dentro de ellas debía responder si odia a Christian Domínguez.

"¿Odias a Christian Domínguez?", preguntó Beto Ortiz. Leonard respondió que no, y que por el contrario, se sentía agradecido con el también actor.

“Estoy agradecido con Christian Domínguez porque les dio amor a mis hijos. Cuando he salido con ellos me preguntaban por él”, dijo la ex pareja de Karla Tarazona.

En otra pregunta, Leonard tuvo que responder si era violento con las mujeres y la respuesta ha dejado sorprendido a más de uno, pues confesó que en muchas oportunidades ha insultado.

“Es que en muchas oportunidades ha habido violencia psicológica, las he insultado”, dijo.

Cabe resaltar que Leonard León tiene una denuncia de violencia física por parte de su propia hermana.



El cantante de cumbia Leonard León se sentó en el sillón rojo del programa 'El valor de la verdad' y fue sometido a una serie de preguntas (Video: Latina)

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: