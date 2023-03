Leonard León ha desatado una ola de críticas tras organizar tremenda fiesta de cumpleaños para su hija con Olenka Cuba. Varios usuarios han arremetido contra el cantante por desentenderse de sus hijos con Karla Tarazona y celebrar a lo grande un año más de vida de su engreída.

Ante la lluvia de cuestionamientos, la pareja del cantante recurrió a sus redes sociales para descargar toda su artillería y defender al artista.

“¿Qué opinas de que hablan de que Leonard si gastó en el cumpleaños de tu hija y no de sus hijos?”, le consultó un usuario en la caja de preguntas de sus historias de Instagram.

“Gente estúpida que le gusta estar comparando a mi hija, hablan sin saber la verdad de las cosas, como si ellos supieran lo que pasa en la vida de nosotros. ¿O sea yo no le puedo hacer la fiesta a mi hija? Por algo trabajo y tengo a mi familia que me apoya. Y se los seguiré haciendo y comprándole todo lo que a mí se me dé la gana”, respondió Olenka.

La joven usó adjetivos de grueso calibre para referirse a las personas que resaltan la evidente diferencia entre la relación que Leonard León mantiene con los hijos que tiene con Karla Tarazona.

“Vivan su vida, ridículas, debería darles vergüenza hablar de alguien sin conocer, ignorantes”, arremetió.

(Foto: @olenkacuba4)

¿Cuánto dinero debe Leonard León por pensión alimenticia?

A finales del 2022, el abogado de Karla Tarazona reveló que Leonard León debía la fuerte suma de 80 mil soles por la pensión de alimentos de sus dos hijos Steffano y Alessandro.

“El señor tiene una deuda de 80.000 soles hasta el mes de marzo, el juez le notificó en el mes de julio y él debió presentar los descargos (presentar los vouchers) para ver si estaba al día en los depósitos. Sucede que no hizo ningún descargo y todo está pasando un perito contable”, señaló el abogado Carlos de la Cruz.