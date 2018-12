Leonard León tras fotos íntimas con joven que no es Olenka Cuba: "Sucedió cuando estaba soltero"

Jura que no fue infiel. Leonard León desmintió haber tenido una relación paralela con Olenka Cuba y la joven que aparece en las fotografías íntimas que se filtraron.

El cantante se refirió a las imágenes aparece besándose recostado junto a una joven de nombre Carolina y aseguró que ella lo estuvo chantajeando con difundir las capturas "por un capricho".

"No voy a permitir que nadie perturbe mi tranquilidad, eso sucedió cuando estaba soltero y no tenía una relación con Olenka, porque estuvimos separados nueve meses", aseguró Leonard León, quien está más de seis años con su pareja.

"Ya conversé con mi abogado para presentar la denuncia a la Fiscalía, porque tengo pruebas y mensajes donde ella me amenaza. Si se tomó el atrevimiento de hacerlo viral, que asuma sus consecuencias", refirió en declaraciones a Trome.

"Es obvio que está molesta y la entiendo, porque es parte de un escándalo y no pensé que se iba a hacer público. Así las fotos sean pasadas, la gente no lo entiende, porque cree que soy infiel o que le estoy faltando el respeto a Olenka. Le prometí que nadie se meterá en nuestra relación y tampoco perturbará mi tranquilidad o la vida de Olenka. Eso no se lo permitiré ni a ella (Carolina) ni a nadie. Lamentablemente, siempre va a existir gente que respira porquería y bota porquería", sostuvo.