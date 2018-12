Tarazona sobre padres de sus hijos: "Enviaron regalos, sería bonito que vengan acompañados de su presencia"

Está indignada. Karla Tarazona denunció que ni Leonard León ni Christian Domínguez, sus ex parejas y padres de sus pequeños, fueron a visitar a sus hijos esta Navidad.

De acuerdo con la conductora de televisión, el caso de Leonard León es más grave porque no aparece hace ocho meses. "Él sabe donde viven sus hijos, solo que no quiere buscarlos. Christian sí va a visitar a su hijo cuando puede, pero el otro no. Si pasa una emergencia, no existe", manifestó a Ojo.

"Sus padres solo enviaron sus regalos, sí, pero sería bonito que los regalos vengan acompañados de su presencia. Algunos creerán que con enviar un obsequio ya están cumpliendo con el niño. Eso no es así. Pero eso ya queda en la conciencia de cada uno. Lo que me importa es que yo esté bien para mis hijos", sostuvo indignada.

Karla Tarazona recientemente fue duramente criticada por la actual pareja de Leonard León, Olenka Cuba, quien le exigió que "se olvide de él y se dedique a su vida".

Con respecto a Christian Domínguez, la animadora ha mantenido una tensa relación con Isabel Acevedo, actual pareja del cantante, a quien acusa de haberse metido en su relación.