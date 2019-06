Leiva, la joven voz de la música urbana, lanza 'Ilegal' [VIDEO]

'Ilegal' es el primer single que acaba de lanzar el cantante y compositor Leiva conocido como 'The Golden Voice de la Música Urbana', quien a sus cortos 19 años promete convertirse en uno de los máximos exponentes del género urbano .

El videoclip ya superó las cinco mil reproducciones: grabó su single en Miami en Rich Music, el beat lo realizó Simon, quien además trabaja con artistas como Justin Quiles, Sech, Natti Natasha, Farruko, Zion y Lennox, entre otros.

El clip se realizó en Perú con la productora Kodeak que pertenece a Minka Records, la misma que trabajó con Malucci, Young Eiby y el nacional Alex Román.

"En mi tema procuro no hablar ni denigrar a la mujer, sólo es un chico enamorado de alguien mayor que yo, pero lamentablemente en la sociedad en que vivimos eso no se ve bien, sin embargo, yo la enamoro y logro estar con ella, a pesar que su papá también se opone. Muchas chicas se sentirán identificadas", comentó el novel artista.

Leiva se prepara para viajar a Miami, Colombia y Chile donde su música ya se está escuchando; además ya se encuentra trabajando en sus próximos temas que formaran parte de su primera producción discográfica.

'Ilegal' ya se encuentra disponible en todas las plataformas musicales.