Un grupo de mujeres le tiraron varios huevos a Carlos Galdós antes que ingresara a las instalaciones de ATV para ser entrevistado por Beto Ortiz , luego de haberse burlado públicamente de las condiciones carcelarias de Keiko Fujimori.

Pese a que reconoció públicamente su error tras haber realizado los lamentables comentarios en su programa radial, sus críticos arremetieron contra el conductor y lo acorralaron antes del programa.

"Tú, que abres la ducha y te quedas 20 minutos debajo de la ducha y te enjuagas todo ¿te has puesto a pensar que Keiko con una tacita de agua, con las justas se enjuaga un pezón? Piénsalo...", dijo al aire.

"¿No te has puesto a pensar que Keiko no tiene ni siquiera acondicionador para el vello púbico? ¿Por qué me haces los ojos así, Carla? ¿No te echas acondicionador? Yo sí conozco gente que se echa acondicionador ahí, mientras que Keiko, se lava con una jarrita", se burló, generando indignación en varios usuarios de las redes sociales.

"Reconozco mi exceso con Keiko Fujimori ayer en mi programa de radio. Me disculpo como corresponde de manera sincera y avergonzado. Lo mismo con mis oyentes", fueron las disculpas del comediante, quien denunció que tras sus declaraciones personas anónimas han acosado a su madre y a su hija de doce años.