Magaly Medina descargó toda su artillería contra Melissa Paredes, luego que la actriz se encargara de dejar mal parado a Rodrigo Cuba al revelar que había dejado sin cama a Ale Venturo tras su separación.

La ‘Urraca’ no tuvo piedad y le recordó a la protagonista de ‘Ojitos Hechiceros’ que fue ella quien falló en su matrimonio, por lo que no debería aprovechar este escándalo para limpiar su imagen.

“La separación del ‘Gato’ Cuba le ha caído como anillo al dedo. Acá a la única que se le ampayó siendo infiel no fue al ‘Gato’, fue a ti. La que chapaba en un estacionamiento con alguien que no era tu esposo fuiste tú. Ahora que ha pasado el tiempo no vengas a querer voltear la tortilla solo para limpiarte”, arremetió la pelirroja.

Según Magaly medina, Melissa Paredes estaría saltando de un pie desde que se dio a conocer la ruptura entre el jugador del Sport Boys y la empresaria. Asimismo, cuestionó que intente asegurar que no apoya a Ale Venturo, pese a que le habría recomendado a su abogado Wilmer Arica.

“Ella está festejando, su alegría lo ha hecho notar desde el minuto uno que se dio a conocer que el ‘Gato’ y Ale se habían separado. Ella es la típica doble cara, es la típica mosquita muerta de la farándula”, cuestionó.

“Ella está que festeja, celebra y aprovecha para mandarle todos los dardos al Gato. Si él no fue santo, si le hizo cachuda, si ella lo atrapó infraganti siéndole infiel pues nunca lo dijo y se quedó calladita”, agregó.