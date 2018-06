Hace ya varios meses que está alejada de los escándalos y de los enfrentamientos mediáticos que protagonizó con Edwin Sierra , su ex pareja; sin embargo, Milena Zárate no la viene pasando nada bien los último días.

Así lo reveló la misma colombiana a través de un video que publicó en su cuenta en Instagram en el que contó a sus seguidores que está hospitalizada hace tres días y lo peor, es que los médicos no le explican qué es lo que tiene.

“Hola. Hoy es el tercer día que estoy hospitalizada. No estoy bien, mi salud se ha quebrantado un poco, (los médicos) dicen muchas cosas. Estoy con un poco de fiebre ahorita, pero espero recuperarme pronto” , contó inicialmente la cantante.

“Gracias a los que se preocupan por mí, vamos a ver cómo salimos de esta. Al menos hoy Perú ganó y esa es una buena noticia”, expresó en el clip que publicó en la red social, el cual acompañó de un extenso mensaje.

“Siempre trato de salir y superar cada obstáculo que me presenta la vida!!! Las personas me ven corriendo, trabajando, de aquí y allá, una foto puede decir mucho, pero al final no dice nada!!! No la realidad que cada uno pasa!!! Hace mucho mi salud no está bien!!! Y sumamos estrés, angustias... Es muy difícil llevar a cuestas tanto sola!!!”, escribió.

“Pero sé que soy fuerte, sé que mi fuerza de voluntad va más allá de mi propia consciencia... Kristell es mi mundo, mi motor y por wlla me levanto cada vez que caigo!!! Sólo quería desahogarme un poco mostrarles que detrás de una apariencia, un personaje, hay un ser humano como tu!!!” , agregó.