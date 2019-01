Laura Spoya se convirtió en mamá y presentó a su pequeña Emilia [FOTOS]

¡Más que feliz! Laura Spoya dio a luz en Ciudad de México y presentó a su pequeña Laura Emilia, fruto de su amor con Brian Rullan, a través de sus redes sociales.

"Bueeeeenos días! Mi bebita @emiliarullan y yo ya amanecimos. No pude dormir toda la noche de la emoción jaja ya se que tenía que aprovechar en dormir y blah blah pero simplemente no pude. Aún estoy siendo controlada en la clínica por la hipertensión y preeclampsia que desarrollé pero todo bajo control. Todavía seguimos sin saber porque me dio esto. Emilia está perfecta y ya en algunas horas nos podremos cambiar como es debido jeje", escribió.

"Por ahora les dejamos esta fotito de ayer cuando me escapé recién operada a verla. Sigo sin creer como entró en mi mini panza jaja ¡ya veeeeen! El tamaño de la barriga nada tiene que ver con el bebé", finalizó.

La modelo ha documentado sus nueve meses de embarazo a través de su cuenta de Instagram que creó especialmente para su bebé, quien afortunadamente llegó gozando de buena salud.