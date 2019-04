¿Laura Spoya se acostó con Renzo Costa? Jessica Newton responderá en 'EVDLV'

Jessica Newton , organizadora del Miss Perú Universo, se sentará este sábado en el sillón rojo del programa 'El valor de la verdad' y, entre una de las preguntas, tendrá que afirmar o negar si realmente la ex reina Laura Spoya se acostó con el empresario Renzo Costa.

Estos rumores surgieron cuando el empresario era jurado del certamen de belleza en 2015 y unos días antes de la final del reinado, salieron a la luz unas fotografías de ambos en un concierto.

En ese entonces, el 'rey de los cueros' negó tajantemente que estuviera saliendo con la modelo. Lo curioso es que Laura Spoya se convirtió en Miss Perú y pusieron en tela de juicio su elección.

"No tengo nada que ver (con ella). A Laura y a todas las concursantes las conozco de tiempo. Y si me las encuentro tengo que saludarlas o ellas saludarme a mí. No llegué con ella (al concierto). Esta no es la primera vez que soy jurado sino que desde hace 10 años vengo siéndolo", manifestó Renzo.

La ex reina de belleza también se pronunció tras ganar su corona. "Me hubiera sentido muy triste si no hubiera ganado. Se puso en tela de juicio mi integridad como candidata, por eso invité a todos a seguir mi proceso de selección para que ellos mismos puedan juzgar. Lo conozco porque es un empresario de la moda y yo soy modelo de hace años. El tema ya quedó zanjado, fue un mal entendido", dijo.

