¿Un retoque por ahí y otro por allá? Laura Bozzo pasó la Navidad renovada y así también lo hará en Año Nuevo. La integrante del programa mexicano ‘El gordo y la flaca’ no luce ni una arruga en sus fotos publicadas en Instagram.

“Me encantaron las fotos en blanco y negro♥️obviamente son profesionales, mil gracias a todo el equipo”, escribió Laura Bozzo en sus redes sociales.

La conductora de espectáculos posó con un nuevo look y los cabellos ondeados. “Sé que el 2020 será el mejor año de mi vida, después de lo malo viene lo bueno 💪🏼 bendiciones”, le deseó a sus fans.

“Nadie me va a tumbar”

En entrevista con Infobae, Laura Bozzo contó cómo afrontó uno de sus peores años, pues tuvo que atravesar por muchos momentos de tensión, preocupación y pena no solo en el plano amoroso sino que también en la salud y el trabajo.

“Si te pones a ver los años anteriores, 17 y 18, fueron pérdidas. Mi pareja de 17 años, yo estaba muy enamorada de él. Me estafaron. Perdí mis cosas acá. Me quedé sin hacer televisión, lo único que a mí particularmente me hace feliz es poder agarrar un micrófono y hacer un programa, estar en televisión es mi vida. O sea, es mi pasión, es mi marido, es todo lo que yo tengo. Amo poder ayudar a la gente, cambiarle la vida. Hasta hoy nadie se explica cómo yo estoy viva. Se me reventó el intestino, estuve con shock séptico, devino en paro cardíaco. Los médicos ya habían decretado que buscaran dónde enterrarme. Y sin embargo estoy acá. Luego me viene una bolita, cáncer...”, reveló Laura.

“Soy una guerrera. A mí nadie me va a tumbar. Nadie. No me han tumbado presidentes. No me han tumbado poderosos. No me ha tumbado la gente con más dinero que me ha querido lapidar. No pudieron nunca. Ni van a poder, porque estoy más fuerte que nunca. Y regreso con todo. Que se preparen. Con todo”, dijo Laura Bozzo.

Al ser consultada sobre la posibilidad de incursionar en la vida política, lo negó tajantemente. Ella asegura que la política solo le ha traído desgracias: “No quiero tener nada que ver en política. Nada absolutamente. Quiero seguir haciendo mis programas. Quiero seguir haciendo campañas para ayudar a la gente. A las mujeres. Pero política no más. O sea, qué ha sido para mí la política, una desgracia en mi vida”.