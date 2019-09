Laura Bozzo se retracta y no postulará a la presidencia: “No me siento preparada para estar en política”

Ya había anunciado por todo lo alto sus pretensiones de postular al sillón presidencial, pero en solo unas horas, la conductora de televisión Laura Bozzo cambió de opinión e informó que no aceptará la invitación de postular a la Presidencia de la República.

A través de su cuenta de Twitter, la abogada comentó las razones que habrían motivado esta decisión. Entre las que se encuentran el nivel de corrupción del país y el arresto domiciliario que cumplió en 2002 por sus presuntos vínculos con el ex asesor de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos.

“Al ver la corrupción que existe en el Peru y luego de la experiencia de tres años de arresto injusto y un juicio fabricado en mi contra, he decidido por el momento no aceptar la invitación para la candidatura, sobre este tema daré una entrevista muy pronto”, se lee en su publicación.

SU FAMILIA INFLUYÓ EN LA DECISIÓN

En diálogo con Perú21, la conductora dio mas alcances sobre su publicación y comentó que para finalmente rechazar su futura postulación presidencial le consultó a sus hijas si estaban de acuerdo con esta incursión en la política.

“Hoy conversé con mis hijas sobre el tema de la candidatura a la presidencia y he decidido no aceptar porque hay mucha corrupción y la política es sucia. Yo no quiero ver a mis hijas que vuelvan a sufrir por estar en política. Ya he pasado por una experiencia horrible cuando estuve tres años de arresto injusto”, precisó.

Bozzo añadió que, tras analizar la situación, se dio cuenta de que no estaba lista para dar este paso y por ello- según explicó- optará por colaborar con el país de otra manera.

“En este momento no me siento preparada para estar en política, yo puedo ayudar a mi Perú de otra manera. Muchas veces estar en política es ser hipócrita y yo no soy así. Así me pelearía con todos”, dijo.

Finalmente, Laura negó que Fuerza Popular haya sido el partido político que le formuló la invitación para representarlos en la contienda presidencial.