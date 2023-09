Laura Bozzo protagonizó un bochornoso momento al mostrar más de la cuenta en su primer día en la octava temporada del reality español ‘Gran Hermano Vip’.

La conductora peruana olvidó que las cámaras se encuentran enfocando a los habitantes de la casa las 24 horas del día y se cambió frente a ellas sin imaginar que los televidentes contemplarían la escena.

En las imágenes que se han hecho virales en Internet se ve como la ‘Señorita Laura’ se quita la blusa y termina mostrando sus pechos ante las cámaras. Segundos después se percata de la situación y grita horrorizada.

“Ay me olvidé de las cámaras. Estaba en tetas, literalmente en tetas. ¿Cómo se vio? Oh no ”, se le oye decir a Laura Bozzo que no salía de su asombro.

No obstante, sus compañeras no dudaron en elogiar su figura a sus 72 años de edad. “Las tiene bien puestas”, se le oye decir a una de las participantes. Ante ello la presentadora tuvo que aclarar que su busto es obra del cirujano.

#GHVIPEstreno

Laura Bozzo se olvida de las cámaras y nos enseña las domingas😂😂 pic.twitter.com/fMoSvTPOZd — 🖕🏽 (@usermuyrandom) September 15, 2023