¿Enamorada de nuevo? Laura Bozzo confesó que está conociendo a una nueva persona en su vida: se trata de un argentino, con quien no descartó que algo pueda ocurrir en el plano amoroso.

En una trasmisión en vivo para Instagram, la conductora de reality calificó de “maravilloso” a su nuevo pretendiente en el amor.

“La vida me compensa porque he conocido a alguien que también es argentino y es un tipo maravilloso. O sea que hay de todo, en todos lados. Hoy estoy pasando un buen momento en mi vida, conociendo por ahí a alguien, ¿quién sabe lo que pueda pasar?”, reveló Bozzo Rotondo.

En medio del enlace, los fans de la animadora también le preguntaron por su expareja, Cristian Zuárez. Ella deseó felicidad a su examor y pidió a Dios que lo bendiga.

"A la persona que estuvo conmigo, le deseo toda la felicidad y que le vaya bien, que Dios lo bendiga y que le dé el doble de lo que se merece”, señaló.

A la abogada no le gustó enterarse que Cristian Zuárez aun continúa refiriéndose a ella a través de los medios de comunicación. “Ay de quién hablan, no conozco a esa persona, yo no hablo de los muertos a los muertos se les respeta. Si quieren hablo de las personas que estoy conociendo”, agregó.

¿QUÉ DIJO CRISTIAN SOBRE LAURA?

Recordemos que en las últimas semanas, el argentino tachó de “malagradecida” a Laura Bozzo y descartó que haya vivido a costa suya. Por el contrario, aseguró que “(a Laura) le hice ganar millones y se quedó con todo”.

