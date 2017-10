La conductora de televisión, Laura Bozzo dejó abierta la posibilidad de retomar su relación con Cristian Suárez, siempre y cuando él no le haya sido infiel pues no quiere defraudar a las mujeres que la ven como un "ejemplo a seguir".

"Me siento la representante de todas las mujeres, siento que tengo una doble responsabilidad. No solo por mí sino que soy para muchas mujeres un ejemplo. Yo tengo que estar muy segura de que realmente no pasó nada, y de que la relación será estable", confesó Laura Bozzo en una entrevista telefónica para el programa 'Amor, amor, amor'.

La conductora confesó por primera vez que ella también ha mirado a otros hombres pero cuando estuvo separada de Cristian Suárez, sin embargo aclaró que nunca le ha sido infiel.

Bozzo también reconoció que es complicado vivir sin el cantante argentino. "Son 17 años que vivíamos juntos, trabajábamos juntos, y estábamos todos los días juntos, entonces para mí ha sido complicado, pero tengo que tomar una decisión de aquí para lo que me queda de vida. La verdad no lo tengo claro".

La pareja aún tiene una conversación pendiente, y será Lima el escenario de una seria plática de la que dependerá su futuro sentimental.

"Cuando llegue a Lima saldremos a comer. Repito no hay nada definido en este tema... Yo nunca lo escuché a él y lo mínimo que podemos hacer es conversar entonces no sé lo que va pasar, no sé lo que decidiremos. Amigos seremos para siempre. Pero yo tengo que verlo", sentenció.

Laura anunció que en febrero del 2018 saldrá su programa en vivo y en diciembre entregará su libro ‘Más allá del infierno’, el que advirtió será muy crudo.