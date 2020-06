No se toleran. Alfredo Adame insistió en atacar a Magaly Medina, ahora por no tener título de periodista y haber estado presa. Ella no guardó silencio.

“Me parece un tipo peleón, que pese a que tenga una carrera actoral, con tanta actitud mala, su carrera ha ido en franco declive. Muchos de los que estamos frente a las pantallas de televisión no hemos necesitado terminar la universidad para ejercer, yo ya me ensucié los zapatos, pero yo a este hombre bruto no le voy a explicar nada”, afirmó Magaly.

Y agregó: “A este hombre habría que tratarlo a la mala, con patadas. Hombres así se pueden convertir en asesinos, en feminicidas, debemos tener cuidado. Es un vómito de la humanidad, esto es para un caso psiquiátrico”, aseveró la periodista, mientras mostraba extractos de lo declarado por Adame, donde no deja de insultar, tanto a ella como a Laura Bozzo.

EEG: Rosángela Espinoza y su hilarante imitación a Yahaira Plasencia 23/06/2020