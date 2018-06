No se calló nada y dijo lo que piensa sin tapujos. Laura Bozzo envió un contundente mensaje a Magaly Medina , quien desde hace algunas semanas ya no figura en la programación de Latina por haber celebrado la sanción impuesta por el TAS a Paolo Guerrero.

En declaraciones a El Popular , la 'abogada de los pobres' recomendó a su colega aprender a callar cuando sea necesario y no dejarse llevar por el resentimiento.

"Lo siento pero metiste la pata, la fregaste. Todavía no aprendes, no mamita, en boca cerrada no entran moscas", le aconsejó a la ex conductora de 'La purita verdad'.

"Quizás tenga rencor con Paolo, pero él fue un elemento importante en la selección" , dijo, recordando que fue el capitán de la selección peruana quien a través de un juicio por difamación logró que el Poder Judicial sentenciara a la periodista a pasar una temporada en prisión.



Laura Bozzo está en Perú para presentar y promocionar su libro 'Más allá del infierno' , donde narra lo que vivió cuando estuvo con prisión domiciliaria.